Kars'ta Mayıs Ayı Asayiş Toplantısı Yapıldı

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Kars'ta Mayıs ayı asayiş toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mahmut Aydın ve yerel ile ulusal basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Gazi Kars'ın huzur ve güvenliğini, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama önceliği doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.

Vali Polat, suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak, ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ta huzur ve güven ortamının devamını sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Polat, bu hedef doğrultusunda vatandaşları kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmaları azim ve kararlılıkta sürdürdüklerine dikkat çekti.

Kars Valisi Ziya Polat, "Bu kapsamda; tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, her türlü suçun ve suç eğiliminin minimum seviyeye indirildiği, daha huzurlu daha güvenli bir Kars için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken kıymetli Karslı hemşerilerimin desteğini daima yanımızda gördüğümüzü de memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Kolluk kuvvetlerimizin gayretli çalışmalarının yanında vatandaşlarımızın ihbarları çok büyük önem arz etmektedir. Bu vesile ile kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına katkı sağlaması açısından vatandaşlarımızın duydukları, bildikleri, gördükleri, şahit oldukları suç teşkil eden konularda hiçbir şeyden çekinmeden ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.

İhbarda bulunan vatandaşların kimliklerinin kesinlikle gizli kaldığının özellikle bilinmesini, bu konuda hiçbir çekince yaşamayacaklarını ifade eden Polat, "Bilinmesini isteriz ki hangi ölçekte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran herkese, şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Emniyetimiz, jandarmamız, adli teşkilatımız olarak hep birlikte ilimizin huzur ve güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Devletimizin emrinde, vatandaşlarımızın hizmetinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakarca görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

2024 yılının Mayıs ayında kolluk kuvvetlerin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşan Polat, "295 bin 883 şahıs, 134 bin 963 araç sorgusu yapıldı, Haklarında toplam (120) yıl (215) ay (238) gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 46 aranan şahıs yakalandı. Haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 16 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 248 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 237 şahıs olmak üzere toplam 547 aranan şahıs ve 73 araç yakalanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 5 şahıs ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 38 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. 43 bin 153 araç, 838 okul servisi denetlenmiş, trafik yönünden bin 989 şahıs ve 3 bin 834 araca ilgili maddelerden 10.981.668 TL idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması dileklerinde bulunan Vali Ziya Polat, "Bilindiği gibi önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Halkımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmesi için hem asayiş hem de trafik açısından her türlü tedbiri alacağız. Kolluk kuvvetlerimiz sahada olacak, halkımızın hizmetinde olacak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle büyük bir trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Bu vesile ile yolculuk yapacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını önemle rica ediyor, kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Bizler bu önceliğimiz doğrultusunda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın önderliğinde Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, tüm güvenlik güçlerimiz ve adli teşkilatlarımız olarak suç ve suçluyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Ziya Polat'ın açıklamalarının ardından toplantı sona ererken, Polat basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Güvenlik toplantılarının her ay düzenli bir şekilde yapılacağı bildirildi. - KARS