Kars'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı - Son Dakika
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Kars'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

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Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

28.07.2024 08:08
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Kars'ta kazada can pazarı... Minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

KARS - Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 2 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Selim Sarıkamış karayolu Selim ilçe merkezi kavşağında meydana geldi.

İnşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Minibüsünün camlarından fırlayan yaralılar yola savruldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı - Son Dakika

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