Kars\'ta Öğrenci Servislerine Güvenlik Denetimi

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Kars'ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması birlikte öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla öğrenci servislerinde ve okulların çevresinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce öğrenci servislerine ve okul çevrelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Trafik ekipleri okul servislerini kontrol ederek, servis sürücülerine bilgilendirme yaptı. Servis sürücülerinden yönetmeliklere uymalarını isteyen ekiplerin, sürücülerden öğrencileri sağlıklı bir şekilde taşımaları uyarısında bulundu.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde okul çevrelerinde denetim yaparak, okulla bağlantısı olmayan kişileri bölgeden uzaklaştırdı. Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri alan polis, çocuklarının sağlık bir şekilde eğitim görmelerini sağlamak için denetimlerini sürdürecek.

Polisin okul önlerindeki uygulamaları veliler arasında da memnuniyetle karşılandı. Valiler çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderdiklerini ve okullar bölgesinde görev alan polis ekiplerine teşekkür ettiler. - KARS