Kars\'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı

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Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 23 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Iğdır'da giden Bizim Iğdır firmasına ait Mercedes marka 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeder şarampole devrildi. Kazada 23 yolcu yaralanarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada, "Erzurum-Kars Karayolu Selim/Oluklu Köyü Mevkii'nde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" dedi.