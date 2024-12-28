Kars\'ta Otobüs Devrildi: Yaralılar Var

3.Sayfa

Birçok resmi kurumda yöneticiler değişti

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Bir haftada ikinci vahşet! Adamı diri diri yaktılar

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti

20 yıllık hayal gerçek oldu! Türkiye\'ye sınıf atlatacak

Icardi\'den Wanda\'ya olay soru: Banyoda ne yaptınız?

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kars'a giden yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde 112 ekipleri yaralılara müdahale ediyor. - KARS