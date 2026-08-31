Kars\'ta Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası karayollarında güvenli seyahat ortamının sağlanması amacıyla yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kars genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile yük taşımacılığında kullanılan araçlar kontrol ediliyor.

Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda araçların teknik durumları, sürücülerin belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulup uyulmadığı ve yük taşıyan araçların yükleme şartları kontrol ediliyor. Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ise sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri ile yolcuların güvenliğine yönelik kurallara uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları, özellikle uzun yolculuklarda yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, sürücülerin seyahat sırasında hız limitlerine riayet etmeleri ve takip mesafesini korumalarının trafik kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Kars'ta trafik ekiplerince karayollarında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.