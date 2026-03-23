Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Trafik Denetimleri Devam Ediyor

23.03.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta güvenli seyahat için trafik ekipleri denetim yapıyor, sürücüleri bilgilendiriyor.

Kars'ta şehirlerarası yollarda vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik ekiplerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yoğun güzergahlarda sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra hız sınırları, araçların teknik yeterlilikleri ve yolcu güvenliği konularında titiz incelemeler yapılıyor. Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Denetimlerde Trafik ekipleri, özellikle uzun yolculuklarda dikkat edilmesi gereken kurallar, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ile hız limitlerine riayet edilmesi konusunda uyarı yapıyor. Ekipler, trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi için emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sürücü ve yolcuların araç içerisinde mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiği vurgulanarak, kısa mesafelerde dahi bu kuralın ihmal edilmemesi istendi.

Trafik ekipleri, yapılan denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, kazaların önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğu kaydetti. Trafik ekiplerinin kent genelinde ve şehirlerarası yollarda denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

Kars'ta vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve özellikle emniyet kemeri kullanımına özen göstermesi büyük önem taşıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:45:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.