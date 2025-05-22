Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 1,29 gram Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Gözeltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" Tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS