Kars'ta Polis Uyuşturucu Operasyonu: 112,41 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Polis Uyuşturucu Operasyonu: 112,41 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kars\'ta Polis Uyuşturucu Operasyonu: 112,41 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 1 ikamette yapılan aramada 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.T. isimli şüpheli gözaltına alındı ve hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2024 16:20  Güncelleme: 16:43
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Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan 1 ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan armada, 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.T. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Polis Uyuşturucu Operasyonu: 112,41 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Polis Uyuşturucu Operasyonu: 112,41 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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