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Karşıma kimse çıkmasın dedi, karşına siber polis çıktı - Son Dakika
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Karşıma kimse çıkmasın dedi, karşına siber polis çıktı

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş açtığı görüntüleri paylaşan bir maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç unsuru paylaşımlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 6 adet ses fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilere 12 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

01.02.2024 12:48
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"Karşıma kimse çıkmasın" dedi, karşına siber polis çıktı

O görüntüleri sosyal medyada paylaştı, binlerce lira ceza yedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş açtığı görüntüleri paylaşan maganda, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya platformlarında suç unsuru paylaşımlara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda da 6 adet ses fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ise polise mukavemet suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatılan şüphelilere 12 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Karşıma kimse çıkmasın dedi, karşına siber polis çıktı
Kaynak: İHA

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