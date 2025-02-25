Karşıyaka'da Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karşıyaka'da Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Karşıyaka\'da Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir Karşıyaka'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

25.02.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Fazılsay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazım Sertdemir (71) kontrolündeki 35 CER 11 plakalı otomobil karşı şeride geçerek R.A (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mehmet Kazım Sertdemir'in hayatını kaybettiği, eşi Seniye Sertdemir (72) ile diğer araçtaki R.A ve H.N.E.'nin (29) yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seniye Sertdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Çevre, izmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karşıyaka'da Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.