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Kartal'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika
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Kartal'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı

Kartal'da bir restoranın bacasında çıkan yangın, kısa sürede binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

22.12.2023 - 00:55,
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Kartal'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı

İSTANBUL - Kartal'da bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede binanın çatısına sirayet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olay, 22.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Göksu Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bacadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede binanın çatısına sirayet etti. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emin Kul, "İçeride koku geldi. Benim hanım bana söyledi. Geldim, baktım alev çıkıyor" dedi.

Kartal\'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da bacadan çıkan yangın çatıya sıçradı - Son Dakika
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