Kartal'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü tutuklandı

Kartal\'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü tutuklandı

Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldüren taksi şoförü Mustafa G., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İngiliz vatandaşı olan Erorbay, evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

09.02.2024 17:35
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Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İngiliz vatandaşı Katie Erorbay, 1 Şubat tarihinde öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada Mustafa G. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa G, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, Mustafa G.'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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