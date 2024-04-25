Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı - Son Dakika
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Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı

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Estetisyen Selin Yalın, Kartal'da lüks bir rezidansta bir süredir beraber olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından silahla vurulup katledildi. Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi.

25.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:55
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Kartal'da lüks rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.

Olay, Kartal'da bulunan rezidansta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile vurarak öldürdü. 47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğu gördü. Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu. Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti.

Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

"BENİ ARADI SELİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Olay yerine polis eşliğinde giden enişte Mesut Toğay, "Dün akşam saatlerinde saatleriydi. Saat 23.00 sıralarında bir telefon geldi. Bana Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Ben de 'neredesiniz' dedim. Direkt eve gittim ama yolda giderken polisi aradım çünkü polisi aramadığını söylemişti, ambulansı ben aradım. Polis ekiplerini bekledim, ekipler ile birlikte yukarı çıktım. Çıktığımızda gördüğümüz manzara kötüydü. Kızcağız koltukta üstü örtülü vaziyette yatıyordu. Ondan sonra kendisinin ateş etmediğini, kızın kendi intihar ettiğini söyledi. Kendini yerlere atıyordu" dedi.

Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı

"SABAH EZANINDA İTİRAF ETTİ"

Toğay, "Daha sonra suçu kabul etmediğini söyleyince bizi emniyet aldı. Sabah 06.00 sıralarına kadar hepimiz emniyetteydik. Bizi de sorguya aldılar çünkü ilk ben arandım. Emniyet güçleri beni de sorguladı. Sabah ezanında suçu kabul etti. Kendisi yaptığını söyledi. İtiraf edince biz serbest kaldık. Kavgalar oluyordu ama cinayete gideceği aklımıza gelmezdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Kartal, Yalın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fatih kara : Lüks rezidanslar da bu ara ne moda oldu.. 34 1 Yanıtla

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