Kartal\'da Otomobil İnşaatta Asılı Kaldı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile inşaat halindeki binanın boşluğunda asılı kaldı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 AR 4120 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak inşaat halindeki bir bina ile istinat duvarı arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada kimse yaralanmazken asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL