Dakikalarca dövdükleri şahsı zorla araca bindirip kaçırdılar

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Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kartal'da kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı silah zoruyla arabaya bindirerek kaçırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Yakacık Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı arabanın bagajına bindirmeye çalıştı. Şahsın direnmesi üzerine saldırganlar darp etmeye devam etti. Dakikalarca dövülen şahıs silah zoruyla arabaya bindirildi.

ARABANIN PLAKASINI SÖKTÜ

Bu sırada saldırganlardan birinin arabanın plakasını sökmesi dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.