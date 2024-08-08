Dakikalarca dövdükleri şahsı zorla araca bindirip kaçırdılar - Son Dakika
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Dakikalarca dövdükleri şahsı zorla araca bindirip kaçırdılar

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Kartal'da bir şahıs, kalabalık grup tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldükten sonra silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldı.

08.08.2024 10:04
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Kartal'da kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı silah zoruyla arabaya bindirerek kaçırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Yakacık Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup, darp ettikleri şahsı arabanın bagajına bindirmeye çalıştı. Şahsın direnmesi üzerine saldırganlar darp etmeye devam etti. Dakikalarca dövülen şahıs silah zoruyla arabaya bindirildi.

ARABANIN PLAKASINI SÖKTÜ

Bu sırada saldırganlardan birinin arabanın plakasını sökmesi dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Dakikalarca dövdükleri şahsı zorla araca bindirip kaçırdılar
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dakikalarca dövdükleri şahsı zorla araca bindirip kaçırdılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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