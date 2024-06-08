Kartepe'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 2 yaralı - Son Dakika
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Kartepe'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kafa kafaya çarpışan 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

08.06.2024 17:25
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü.

Kaza, Kartepe ilçesi İzmit Akmeşe yolu Çaloğlu Kümeveleri mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K. yönetiminki 34 FUV 537 plakalı Toyota marka otomobil ile B.K. idaresindeki 41 AIL 651 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 AIL 651 plakalı otomobil savrulurken, ağaca çarparak durabildi. Kazayı fark eden bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine geçen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın şiddetiyle 2 otomobilinin hava yastığının patladığı ve araçların hurdaya döndüğü görüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 2 yaralı - Son Dakika

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