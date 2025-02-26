Kartepe'de Kaza: 4 Yaralı, Araç Ağaçta Parçalandı

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Kaza yapan aracın parçaları ağaçta asılı kaldı: 1'i bebek 4 yaralı

Bariyerleri yerinden sökerek takla attı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bariyerleri yerinden söken hafif ticari araç, 20 metre sürüklendikten sonra ağaca çarparak takla attı. Çalılık alana uçarak ters duran araçta biri bebek 4 kişi yaralandı. Aracın parçaları ağaçta asılı kaldı.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K kontrolündeki 41 TY 846 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerleri yerinden söktü. Ardından 15 metre sürüklen araç, ağaca çarparak takla attı. Hafif ticari araç en sonunda yoldan 2 metre aşağıda bulunan çalılık alana uçarak ters durdu. Aracın bazı parçaları yola savruldu, bazı parçaları ise ağaçta asılı kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü G.K. ile yolcu M.D., G.Y ve İ.M.D. isimli bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araç kullanılamaz hale gelirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.