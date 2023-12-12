 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartepe'de Otomobilde Silahlı Cinayet Davasında Mütalaada Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de Otomobilde Silahlı Cinayet Davasında Mütalaada Değişiklik

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakkında mütalaada kısmi değişikliğe gidildi. Açıklanan yeni mütalaada, sanıkların maktulü araçla takip ederek kaza yapmasına sebep oldukları, daha sonra yanına gidip tabanca ile başına ateş ederek öldürdükleri belirtilerek, her 2 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kartepe\'de Otomobilde Silahlı Cinayet Davasında Mütalaada Değişiklik
12.12.2023 - 15:19,  Güncelleme: 17:17
Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakkında mütalaada kısmi değişikliğe gidildi. Açıklanan yeni mütalaada, sanıkların maktulü araçla takip ederek kaza yapmasına sebep oldukları, daha sonra yanına gidip tabanca ile başına ateş ederek öldürdükleri belirtilerek, her 2 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

D-100 kara yolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin'in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem Ç. ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti.

Bilirkişi raporu okundu

Adem Ç. ve Nedret Ç'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay günü maktulün araç içindeki ile araçtan çıkarıldıktan sonraki görüntülerine ilişkin fotoğraflara ait bilirkişi raporu da okundu.

Mütalaada değişikliğe gidildi

Cumhuriyet savcısı geçen celse mütalaasında, sanık Nedret Ç.'nin "Kasten öldürme" suçundan beraatine, "Suçluyu kayırma" suçundan ise cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süreyi de göz önüne alınarak tahliyesini istemiş, Adem Ç.'nin ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep etmişti. Savcı mütalaada kısmi değişikliğe gittiğini açıkladı.

Maktulü takip etmişler

Yeni açıklanan mütalaada, sanık Adem Ç. ile maktul Ahmet Seçgin'in önceden tanışıp aralarında sebebi tam olarak bilinmeyen anlaşmazlığın bulunduğu ve bir süredir konuşmadıkları bilgisi yer aldı. Olay günü maktul Ahmet Seçgin'in yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna geldiği, bu anların bilirkişi raporuna yansıdığı kaydedildi. Sanıkların içinde bulunduğu aracın da yaklaşık 3 dakika sonra akaryakıt istasyonuna geldiğinin ifade edildiği mütalaada, sanık Adem Ç'nin aracın şoför koltuğundan inerek, yan koltukta oturan sanık Nedret Ç.'nin yanına geldiği ve silah olduğu değerlendirilen materyali aldığı, bu anların da kayıt altına geçtiği vurgulandı.

Mütalaada, Ahmet Seçgin'in yakıt aldıktan sonra Adem Ç'nin elindeki tabancayı gördüğü, yanındaki arkadaşı Abdullah S.'yi akaryakıt istasyonunda bırakarak, telaşla olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Ahmet Seçgin'in akaryakıt istasyonundan ayrıldığını gören sanıkların yakıt almaksızın olay yerinden ayrılarak, takip etmeye başladıkları bilgisi de mütalaada yer aldı.

Yoldan çıkarıp, kaza yapmasına sebep olmuşlar

Şahıslar arasındaki takibin süratli şekilde devam ettiğinin ifade edildiği mütalaada, Adem Ç'nin aracını Ahmet Seçgin'in aracına sürttüğü, tabancayı Ahmet Seçgin'in aracına doğrultarak beyanına göre 2 defa ateşlediği, bu şekilde onun yoldan çıkmasına sebebiyet verdiği ve sürat sebebiyle maktulün aracının 65 metreden fazla fren izi meydana getirerek, kanal içinde duvara sürterek durduğu kaydedildi. Mütalaada, kazanın ardından Ahmet Seçgin'in hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

Aynı zamanda mütalaada, sanıkların Ahmet Seçgin'in yanına gelip aracın camını açtırdıkları ve Seçgin'in kafasına ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

2 sanık hakkında da müebbet hapis talebi

Sanık Adem Ç. ile Nedret Ç'nin Ahmet Seçgin'e karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek "kasten öldürme" eyleminde bulunduklarının vurgulandığı mütalaada, sanıkların işledikleri suçtan dolayı müebbet hapis ve ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tahliyelerini istediler

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Nedret Ç., "Olay günü tesadüfen olay yerinde Adem ile bulundum. Olaya dair herhangi iştirakim yoktur. Atılı suçtan beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Adem Ç. ise "Ahmet'i öldürmek amacıyla değil, korkutmak amacıyla hareket ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Kocaeli, Fatih, Yargı, Güvenlik, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'de Otomobilde Silahlı Cinayet Davasında Mütalaada Değişiklik - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Otomobilde Silahlı Cinayet Davasında Mütalaada Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement