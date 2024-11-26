Korkunç olay: Tır kabininde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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Korkunç olay: Tır kabininde asılı halde ölü bulundu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, park halindeki TIR'ın kabininde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.11.2024 10:23
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu. Olay, Ataevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde park halindeki 34 BCV 302 plakalı tırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, ölen kişinin Savaş Köse olduğunu belirledi. Köse'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç olay: Tır kabininde asılı halde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korkunç olay: Tır kabininde asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Dinler:
    Allah bilir ne derdi vardı Allah affetsin 6 0 Yanıtla
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