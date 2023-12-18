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Kartepe'deki Lastik Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kartepe'deki Lastik Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartepe\'deki Lastik Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
18.12.2023 - 21:30,
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Kocaeli'de lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'ta bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki bir makinede bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

8 işçi dumandan etkilendi

Öte yandan, 8 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan işçiler, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'deki Lastik Fabrikasında Yangın: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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