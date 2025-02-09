İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı - Son Dakika
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İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı

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İstanbul'a sadece bir kaç saat mesafede bulunan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezine giden yolda yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.

09.02.2025 23:02
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Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi.

İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç mahsur kaldı

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.

İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç mahsur kaldı

YOL TAMAMEN KAPANDI

Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç mahsur kaldı

VATANDAŞLAR ÇEKTİKLERİ VİDEOLAR İLE YARDIM İSTEDİ

Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç mahsur kaldı
İstanbul\'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Oooo:
    Ne bekliyorlardı Şezlong ta yatıp güneş kremi sürmeyi mi? 31 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Akçakaya:
    keyfine rezillik ..! 30 2 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    zannediyorlarki oraya gittiğimde kimse olmaz kimse bu havada gitmez sonra böyle kalırsınız 27 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    bize mi sordunuz giderken 18 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    ak parti kocaeli belediyesi bilmiyomu sezonu hazırlık yapmamışmı oraya bi grayder koymamışmı nere gitmiş de yapmamış 8 9 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Keyfine sıkıntı , bunu kendiniz istediniz, boşuna zırlamayın 15 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    admin İstanbul’un yanı başı diyerek algı yapıyor.. oysaki bura Akp’li Kocaeli belediyesi…. 5 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İstanbulun yanibaşi olduğu için ekrem imamoğlu neden mudahale etmiyor :) 5 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    hiç bir araç doğa şartları ile başa çıkamaz.benim kar lastiğim var, araban 4 çeker bunları geçin.dağa çiyorsun, mahsur kalınca devler kurtar. 3 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    mal..r ordusu ula belediye teleferik yapmış 3 0 Yanıtla
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