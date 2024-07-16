Kaş'ta Yayınlanan Kaçak Göçmen İddiaları Asılsız Çıktı

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Bazı sosyal medya hesaplarında Antalya'nın Kaş ilçesi Kınık bölgesinde yolda yaya olarak ilerleyen 4 kişinin fotoğrafları yayınlanarak kaçak göçmenlerin ciddi derecede arttığı yönünde yapılan paylaşımların asılsız olduğu bildirildi.

Antalya İl Janadarma Komutanlığı devriyeleri tarafından olay yerinde yapılan pasaport kontrollerinde 4 kişinin Mısır uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasal yollarla geldikleri belirlendi. - ANTALYA