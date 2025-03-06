Kasksız Motosiklet Yolculuğu Tepki Çekti

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Elazığ'da bir çocuk, kasksız bir şekilde motosikletin arkasında yolculuk yaptı. O anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Olay dün akşam saatlerinde Hazar Dağlı Kavşağında yaşandı. Kasklı bir motosiklet sürücüsü, çocuk yaştaki bir kişiyi arkasına alıp kask giydirmeden trafiğe çıktı. Trafikte sürücüye sımsıkı sarılan çocuğu görenler, duruma tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ve çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ