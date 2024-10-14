Kastamonu\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 5 ayrı suçtan 16 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 5 ayrı suçtan 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU
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