Kastamonu'da batan tekneyle ilgili arama çalışmaları sürüyor

3.Sayfa

Kastamonu Valiliği tarafından Karadeniz'de batan teknedeki 3 kişinin bulunması ile ilgili başlatılan çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, arama çalışmalarının 2 helikopter ve çok sayıda personel ile yürütüldüğü belirtildi.

Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 3 kişinin bulunması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Denizde kurtarılan 3 diğer vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, kayıp 3 kişinin bulunması için 2 helikopter ve çok sayıda personelin katılımı ile arama çalışmasının hem denizde hem de karada sürdürüldüğü ifade edildi.

Jandarma SAK timinin de bölgeye intikal ettiğinin belirtildiği açıklamada, "11 Ağustos günü, Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu açıklarında, Ö.K. isimli şahsın idaresindeki tekne, içinde bulunan 6 kişi ile birlikte saat 18.30 civarında, karadan yaklaşık 2 mil açıkta su alarak batmıştır. Batan teknede bulunan altı kişiden üçü, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, Cide Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. Batan teknedeki kayıp üç vatandaşımızın bulunması için, olayın öğrenildiği andan itibaren TCSG Bartın 22. Bot Komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelimiz tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine 12 Ağustos tarihinde 3 Sahil Güvenlik botu (21 personel) tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 Sahil Güvenlik Timi (7 personel) tarafından karadan devam edilmekte, 1 Sahil Güvenlik dalış timi (5 personel) tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK dalgıç timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Kastamonu AFAD (4 personel ve 1 dron), UMKE (5 personel) ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 tim ve 2 asayiş timi ve bölgedeki balıkçılar destek vermektedir" denildi. - KASTAMONU