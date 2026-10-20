Kastamonu'da bıçakla ağır yaralayan sanıklara 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da bıçakla ağır yaralayan sanıklara 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi

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Kastamonu\'da bıçakla ağır yaralayan sanıklara 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan iki sanığa 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi. Mahkeme, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik nedeniyle cezaları belirlerken bir sanığa 18 yaşından küçük olduğu için ek indirim uyguladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştıkları şahsı bıçaklayarak ağır yaralayan sanıklardan biri 10 yıl, diğer sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Aralık 2024 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan S. ile Mert E.Ö. ve Yusuf T. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan S., bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Mert E.Ö. ve Yusuf T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf T. tutuklanırken, Mert E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler Mert E.Ö. ve Yusuf T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Davanın karar duruşmasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mert E.Ö. ve Yusuf T.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Yusuf T., "Ben, hiçbir şey yapmadım. Sadece ayırmak istemiştim. Olay büyümesin diye araya girmeye çalıştım. Herhangi bir şekilde yaralama eylemim olmamıştır. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanıkların cezalandırılmasını talep eden Serkan S. ise "Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Şahısları da tanımıyorum. Olayda gece vakti gerçekleşmiştir. Asıl onlar bana ağır hakaret ve tehditlerde bulundular. Cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf T.'yi 'kasten öldürme' suçunun teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle ve haksız tahrik indirimlerimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mert E.Ö.'ye de öldürme suçunun teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle ve haksız tahrik indirimi ve yaşının 18 yaşından küçük olmasından ötürü indirim uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verildi.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaTaşköprüMahkemeGüncelCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da bıçakla ağır yaralayan sanıklara 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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