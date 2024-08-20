Kastamonu'da çıkan yangında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 16 yaşındaki bir gençte olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan gencin ailesinin feryatları yürek burktu.

20.08.2024 18:34  Güncelleme: 18:45
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3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 16 yaşındaki bir gençte olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan gencin ailesinin feryatları yürek burktu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde sabah erken saatlerde çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Yangında 3 ev tamamen alevlere teslim oldu, 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu da çıkan yangında hayatını kaybetti. Acı haberi alan gencin ailesinin feryatları yürek burktu.

Yangın, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde başladı ve kısa sürede bitişikteki diğer iki eve sıçradı. Olay yerine hızla sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak üç ev, iki ahır ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan Alperen Bulanıkoğlu'ndan haber alınamaması üzerine, UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda talihsiz gencin cenazesine ulaşıldı. Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bürnük köyümüzde çıkan yangında maalesef 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nu kaybettik. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Başımız sağ olsun" dedi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da çıkan yangında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da çıkan yangında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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