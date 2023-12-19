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Kastamonu'da cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cinayet suçundan aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kastamonu\'da cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı
19.12.2023 - 16:25,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cinayet suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan İ.G. isimli şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen İ.G., tutuklandı.

Öte yandan, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, yapılan kontrollerde Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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