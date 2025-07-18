İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde dinlenen kadın, temizlik yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

GÜNEŞLENİRKEN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA CAN VERDİ

Olay, Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadının hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.