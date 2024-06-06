Kastamonu'da Kavga Sonrası Ambulansa Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da yakını ile kavga eden ve yaralanan vatandaşın bulunduğu ambulansa ve sağlık personellerine saldıran şahıs gözaltına alındı.

Okay, dün Arnavutoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akteke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alındı. Kavgada tartıştığı vatandaşı yaralayan şahsın bir yakını, seyir halindeki ambulansı Arnavutoğlu Caddesi'nde durdurdu. Ambulansa zarar veren şahıs kendisini durdurmaya çalışan sağlık çalışanlarına da saldırdı.

Kavgaya karışan iki şahıs ile ambulansa saldıran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU