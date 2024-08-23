Kastamonu'da kaybolan tekne kaptanı hala bulunamadı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaybolan tekne kaptanı hala bulunamadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan kaptan, yapılan tüm çalışmalara rağmen hala bulunamadı. AFAD, jandarma ve deniz polisi arama çalışmalarını sonlandırırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede devriye atacağı belirtildi.

23.08.2024 14:44
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması neticesinde kaybolan kaptan, 12 gündür yapılan yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. AFAD, jandarma, deniz polislerinin arama çalışmalarını sonlandırırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede sık sık devriye atacağı öğrenildi.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan kayboldu. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan teknenin kaptanı Öztürk'e ait hiçbir ize rastlanılmadı. AFAD, jandarma, deniz polisinin bugün itibari ile bölgedeki arama çalışmalarını sonlandırırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bölgede sık sık devriye atacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da kaybolan tekne kaptanı hala bulunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaybolan tekne kaptanı hala bulunamadı - Son Dakika
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