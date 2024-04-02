Kastamonu\'da bir kadın, arazide ağaca asılı halde bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu.

AĞACA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Fatma H., eve gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu. Annesini ağaca asılı halde gören oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZ KARDEŞİNİ ARAYIP PSİKOLOJİK OLARAK İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Fatma H.'nin öğle saatlerinde kız kardeşini aradığı ve kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Fatma H.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.