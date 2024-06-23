Kastamonu\'da Kurban Bayramı tatilinde sürücülere yönelik denetimler arttırıldı

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Kastamonu'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Kurban Bayramı'nı Kastamonu'da geçirmek isteyen vatandaşların birçoğu, 9 günlük tatilin son gününde yola çıkmaya başladı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Ekipler Kastamonu- Ankara karayolu başta olmak üzere birçok güzergahta hız kontrolü ve denetimler yapıyor. Ekipler sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. - KASTAMONU