Kastamonu'da Kurban Bayramı tedbirleri: Kamyon ve çekicilere geçiş yasağı

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Kastamonu'da alınan Kurban Bayramları tedbirleri çerçevesinde, D100 Karayolu'nun Kastamonu geçişinde bugünden itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyecek.

Kastamonu Valiliği tarafından alınan Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde, tatil süresince tüm yollarda hız kontrolleri ve sürücü denetimleri yapılacak. Alınan tedbirler çerçevesinde, trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, yaş sebze, meyve, ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, posta ve süreli yayınlar, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç, D100 Karayolu Kastamonu geçişinde tır, kamyon ve çekicilerin geçişine izin verilmeyecek. Bugün saat 06.00'da başlayan uygulama 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Yasak süresince belirtilen araçların geçişine izin verilmeyecek. - KASTAMONU