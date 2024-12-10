Kastamonu'da Motosiklet Gaspı: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da darp ettikleri kuryenin motosikletini gasp etmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Olay, 8 Aralık'ta Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik bir grup motosikletli bir kuryeyi darp ederek motosikletini gasp etmeye çalıştı. Yaşanan olayda yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli ise Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.A. ise tutuklandı. - KASTAMONU