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Kastamonu'da 6 kişi hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 6 kişi hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü tutuklandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu\'da 6 kişi hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü tutuklandı
27.01.2024 - 00:18,
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Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki 34 ESY 73 plakalı Türkay Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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