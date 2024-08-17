Kastamonu\'da Tekne Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması neticesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedenlerine ulaşılan Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli, toprağa verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 11 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayda, Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında batan teknede bulunan Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın ve kaptan Öztürk Kürelioğlu kaybolmuş, 3 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Kaybolan vatandaşların bulunması için başlatılan arama çalışmalarının 5'inci gününde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gideros Koyu'nun 200 metre açığında denizin dibinde bulunan Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedenleri bulundu. Denizden çıkartılan iki kadının cenazesi, yapılan otopsi incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan Esmanur Gürcan, Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi. Hülya Mütevelli ise Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Öztürk Kürelioğlu'nun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU