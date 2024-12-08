Kastamonu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kastamonu'da ağaca çarpan Fiat Tofaş marka otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Uzunoluk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Koyunoğlu (22) idaresindeki 61 HD 007 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde metrelerce sürüklenerek ağaca çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu ve araçta bulunan Sezgin Demircioğlu (22) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Koyunoğlu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Demircioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU