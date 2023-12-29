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Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
29.12.2023 - 08:33,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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