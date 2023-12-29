Kastamonu\'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 12 Litre Sahte Alkol ve 6 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU