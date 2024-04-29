Kastamonu Merkezli 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu Merkezli 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Kastamonu Merkezli 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli serbest bırakılırken, 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 10 kişi hakim karşısına çıkarıldı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2024 21:08
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Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla 32 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu'da emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 24 şüpheliden B.Y., C.Y., M.M.Y., İ.P., E.K., S.Y., M.B., E.Ö., C.G. ve S.T. tutuklanırken, 14 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Merkezli 5 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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