Katar'ın LNG İhracatı Saldırılarla %17 Azaldı

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerini hedef almaya devam ederken, Katar'ın LNG üretimi ciddi hasar aldı. Katar devletine ait QatarEnergy CEO'su Saad al-Kaabi, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin yok olduğunu belirterek, hasar gören tesislerin onarımının üç ila beş yıl süreceğini söyledi.

Al-Kaabi, "Katar'ın ve bölgenin böyle bir saldırıya maruz kalacağını, özellikle de Ramazan ayında kardeş bir Müslüman ülke tarafından bu şekilde saldırıya uğrayacağımızı hayal bile edemezdim" dedi. - DOHA