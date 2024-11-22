Katil Koca: 'Tahrik Yaptı' - Son Dakika
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Katil Koca: 'Tahrik Yaptı'

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Aksaray'da koca, karısını tabancayla vurdu; 'tahrik yaptı' diyerek kendini savundu.

22.11.2024 15:01
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Karısını tabancayla vurup öldürdü, "Tahrik yaptı" dedi

AKSARAY - Aksaray'da kız kardeşi tarafından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadının gözaltına alınan kocası Aksaray Adliyesine sevk edildi. Katil koca adliye girişinde gazetecilere "Tahrik yaptı" deyip kendini savundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kılıçarslan Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gidip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş ablası Nargül Adak'ı tabancayla öldürülmüş halde kanlar içinde yerde buldu. Gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşıran kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Mahalle sakinleri ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.'nın peşine düşerken, S.A. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı S.A. Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Tahrik yaptı" diyerek cevap verdi.

Adliye önünde bekleyen hayatını kaybeden Nargül Adak'ın kardeşi Nurten Çelikhan, "Kadını bakamadığından öldürüyor. Kadını besleyemedi de öldürdü. Karısının parasını yiyemedi bu. Karısına sokaklardan, manavlardan ekmek toplattı. Kardeşimin kocası bu. Karısını manavlarda dilendirdi. Herkese evine eşya aldırttı" dedi.

Katil Koca: \'Tahrik Yaptı\'
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, Aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Katil Koca: 'Tahrik Yaptı' - Son Dakika

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