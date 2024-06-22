Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı. Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evinde yaşamaya başladı. Ancak, Şükran A., bebeği Deniz'i babasına göstermedi. Hakim A., eşiyle görüşmek için kayınbabasının evine gittiğinde çocuğunu göremediği için tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., tabancasını çıkararak eşi ve ailesine ateş açtı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A. ve babası kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahısları arıyor. Cenazeler ise Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

22.06.2024 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış

ADANA - Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz'i ise babasına göstermedi.

Evladını göremedi diye katliam yaptı

Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. Hakim A. bu sırada 'bana çocuğumu neden göstermiyorsun' diyerek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran'ı daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçarak uzaklaştı

Hakim A. ise babası Şerif A. ile birlikte bebeğini alarak 81 EM 836 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan şahıslar her yerde aranıyor.

Cenazeler adli tıpta

Öte yandan, saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Hakim, Adana, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:14 Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL’lik şamdanları 250 TL’ye satarken yakalandı Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL'lik şamdanları 250 TL'ye satarken yakalandı
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:34 Parktaki cinayet kamerada Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü Parktaki cinayet kamerada! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 20:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Katliamı çocuğunu göstermedikleri için yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement