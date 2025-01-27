Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

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Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

POLİS KAVGA İHBARINA GİTMİŞTİ

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu.





ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: OLAY AİLE İÇİ CİNAYET

Konya Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."



