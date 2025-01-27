Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda çiftin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

27.01.2025 21:25  Güncelleme: 21:37
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Konya'da kavga ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, anne, baba ve iki çocuğu evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

POLİS KAVGA İHBARINA GİTMİŞTİ

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu.

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ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: OLAY AİLE İÇİ CİNAYET

Konya Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."


Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Serkan Demirdağ:
    Konya en fazla kira artışının yaşandığı şehir, en fala içki tüketilen yer, en fala ahlaki erozyona uğramış şehir…yazık mübarek celaleddini Rumi’nin maneviyatının olduğu harika şehir ama Malesef ahlaki çöküntünün zirvede olduğu şehir 216 250 Yanıtla
    Şener ÖZ:
    En fazla kira artışı İstanbul Ankara İzmir Antalya'dır. Ülkemizde en çok alkol tüketilen iller sırasıyla Edirne, Muğla, Kırklareli, Tekirdağ, Tunceli ve Aydın'dır. ??Üç büyük şehir içerisinde en fazla alkol tüketilen il ise İzmir'dir. Onu takip eden ikinci büyük şehir Ankara'dır. En fazla ahlaki erozyana uğrayan iller en çok nikahsız yaşayan ve sokak ortalarında açıkca uygunsuz davranışlar yapılan yerler. Gir google sor iyi araştır bence. 49 11
    Apple User:
    Serkan Demirdağ böyle bir açıklaman için seni gerçekten kınıyorum.Konya dindar ve müslüman bir şehir illaki tek tük bozuk insan çıkar.her elma kasasında çürük elma çıktığı gibi.ben 30 yıldır konyada yaşıyorum bizim gibi milyonlarca insanın günahını aldın.bence bu gece abdest alıp tövbe et. 23 20
    Fikret Çalışkan:
    helal olsun yine dine allaha bağladınız yav ne içip yiyorsunuz bu beyne sahip oluyorsunuz 20 10
    Apple User:
    mevlana nın farisi ye yazdığı mektupları da bir oku sana zahmet 4 6
    Şükrü null:
    en az erezyona uğramış yer neresi 3 2
    Gürkan Şancı:
    Belliki sen bu ülkede yaşamıyorsun kira konusunda tüm ülkeyi,alkol konusunda edirneyi,ahlaki erozyona tüm insanlığın buna sende dahilsin uğramış olduğunu görmediğine göre 2 1
  • Mehmet Akın:
    sanırım bunlar insanların ekonomilerinin bozukluğundan kaynaklanan sorunlar, insanlar artık cinnet getiriyor. Böyle olaylar son 10 yılda çok arttı 233 31 Yanıtla
    Osman Pkdmr:
    ekinomi deyil ahlak bozuk aç gözlülük doymuyorlar nankörlük azgınlık bu günleri mumla arayacaklar kimse merak etmesin 24 12
  • Astor2 null:
    çivisi çıkmış bir ülke!! 230 17 Yanıtla
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