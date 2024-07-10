Kavga ettikten bir saat sonra cesedi bulundu, yaşadığı park mezarı oldu - Son Dakika
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Kavga ettikten bir saat sonra cesedi bulundu, yaşadığı park mezarı oldu

Antalya'da sabah saatlerinde bir şahıs ile kavga eden sokakta yaşayan şahsın olaydan bir saat sonra park içerisinde cansız bedeni bulundu. Cesedin üzerinde darp izleri olduğu için cinayet şüphesiyle olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olayın ardından parkta yapılan incelemede şahsa ait eşyalar ve kan izleri bulundu.

10.07.2024 16:42
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Kavga ettikten bir saat sonra cesedi bulundu, yaşadığı park mezarı oldu

Falezlerdeki parkta cesedi bulunan şahsın, 1 saat önce kavga ettiği öğrenildi

30-35 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahsın cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsiye gönderildi

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde bir şahıs ile kavga eden sokakta yaşayan şahsın olaydan bir saat sonra park içerisinde cansız bedeni bulundu. Parkın birçok noktasında kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkta bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve yaşamını parkta sürdürdüğü öğrenilen şahsın cesedi üzerinde inceleme yapan ekipler, vücudunun birçok noktasında darp izleri olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede şahsın cansız bedeninin bulunduğu noktaya 20 metre mesafede kan ve sürüklenme izi tespit edildi. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri aynı şahsın bir saat önce parkın üst kısmında kimliği belirsiz bir kişi ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Kavganın başladığı noktada güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda kavgaya karışan diğer şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Parkta didik didik delil arandı

Öte yandan parkın birçok noktasında şahsa ait eşyalar ve kan izleri olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta didik didik delil aradı. Sabah saatlerinde yaşanan kavgayı ayıran Kutay Büyükçınar, cesedi parka gelen yabancı bir turistin bularak kendilerine haber verdiğini belirterek, "Sabah 09.00-09.30 arasında tuvaletin temizliğini yapmak için gittim. Tuvalete girmek istedim ama içerdi kavga vardı. Kavgayı ayırdık, sonra ikisi birlikte aşağı bölüme geçtiler. Sonrasını görmedim. Yabancı bir turist buldu cesedi" dedi.

Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kavga ettikten bir saat sonra cesedi bulundu, yaşadığı park mezarı oldu - Son Dakika

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