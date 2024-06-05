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Kavga ihbarından dönen polis bariyer hırsızını suçüstü yakaladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarından dönen polis ekipleri, karayolunda demir bariyerleri çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı.

Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri, İstanbul yolu bağlantı sapağında meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinden gelen kavga ihbarına giden Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, burada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Polis ekibi, birkaç dakika sonra yolda bir şahsın karayoluna ait demir bariyerleri yıldız anahtarı ile söküp çalmaya çalışırken suçüstü yaptı.

Çekçek arabasına yüklenen demir bariyerler polis tarafından el konularak muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli S.D.'nin daha önce de hırsızlıktan dosyası olduğu ortaya çıktı.

S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.