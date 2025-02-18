Kavgada Arkadaşını Öldüren Sanığa 40 Yıl 11 Ay Hapis - Son Dakika
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Kavgada Arkadaşını Öldüren Sanığa 40 Yıl 11 Ay Hapis

Kocaeli'de çıkan kavgada arkadaşını kazara öldüren Emre A., 40 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18.02.2025 17:35
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Kavgayı ayırmaya gelen arkadaşını kazara öldürmüştü: 40 yıl 11 ay hapse çarptırıldı

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KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı kavgaya ilişkin açılan davada karar çıktı. Kavgayı ayırmak için olay yerinde bulunan arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen Emre A., "Hep Halil'i düşünüyorum. O benim çok sevdiğim abimdi. Asla ölmesini istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Emre A. toplamda 40 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 7 sanığa da değişen oranlarda hapis cezası verilirken, bir kişi ise beraat etti.

Olay, 23 Eylül 2023'de Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonda küfürleşen şahıslar sokak ortasında bir araya geldi. Yaşanan tartışma, kısa süre içinde sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, arayı bulmaya çalışan Halil Eser (44), arkadaşı Emre A.'nın silahından çıkan kurşunla göğsünden vurularak hayatını kaybetti, 5 kişi de sopa ve kurşunla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla, 3'ü ise serbest bırakıldı. 9 sanık hakkında dava açıldı.

"Hep Halil'i düşünüyorum"

Olaya ilişkin açılan davanın 4. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ç., Emre A., Yavuz A., tutuksuz sanık Enis B. ve taraf avukatları katıldı. Olayın kazara meydana geldiğini söyleyen Emre A., "Hep Halil'i düşünüyorum. O benim çok sevdiğim abimdi. Asla ölmesini istemezdim" diyerek ağladı.

Emre A'ya 40 yıl 11 ay hapis

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre, Emre A., Halil Eser'i "olası kastla öldürme" suçundan 23 yıl, Devran G'ye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, Erhan Tatar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 6 yıl hapis ve 12 bin TL para cezası verilerek, toplamda 40 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara da ceza

Tutuklu sanık Yavuz A'ya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 5 yıl hapis ve 10 bin TL para cezası verildi. Tutuklu sanık Yusuf Ç., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin TL para cezası aldı.

Tutuksuz sanık Enis B'ye, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 5 yıl, "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Yakup G., "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı. Devran G., Emre T. ve Erhan T. ise "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 11 ay 2 gün hapis cezası aldı. Sibel S. de beraat etti.

Kaynak: İHA

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