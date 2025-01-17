Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu, 8 saatlik arama çalışmalarının ardından sağlık bir şekilde bulundu ve hastaneden taburcu edildi.

17.01.2025 16:10  Güncelleme: 16:17
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Kaybolduktan 8 saat sonra bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneden taburcu edildi

'Bebek firarda' filmi gerçek oldu, 250 kişilik arama kurtarma ekibi alarma geçti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Elis M. isimli kız çocuğu yaklaşık 8 saat sonra kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan minik kız, bugün saat 10.15'te hastaneden taburcu edildi.

Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte iki gün önce misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil M. isimli kız çocuğu, dün saat 17.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Komando, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı.

Havadan ve karadan didik didik arandı

Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan termal kameralı dron ile de bölge tarandı. JAK timleri, kayıp kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalara iz takip köpeği ile destek verdi. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı taradığı arama çalışmalar sonunda küçük esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan Esil'in yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı.

Taburcu edildi

Küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede detaylı bir şekilde kontrolden geçirilen 2 yaşındaki kız çocuğu, bugün saat 10.15'te hastaneden taburcu edildi.

Başhekim bağlık durumu hakkında bilgi verdi

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, minik kızın taburcu edilerek ailesine teslim edildiğini belirtti. Başhekim Çelik, "İki gün önce Gazipaşa'mıza misafir olarak gelen, Suriye uykuluğu Esil M. isimli çocuk, misafirliğe geldiği evden uzaklaşarak yaklaşık bir kilometre uzakta, yol kenarında, cam tentesinde veya camlar arasında, jandarmamız tarafından ve İHA gönüllüleri tarafından bulunmuş olup, yine o gün hastanemize getirilmiştir. Hastanemizde, acil servisimizde ve çocuk uzmanımız tarafından, acil doktorlarımız tarafından bütün kontrolleri, tomografisi ve gerekli kontrolleri yaparak gözlem altına alınmış olup, bugün de sabah saat 10.15'te, sağlığı gayet iyi bir şekilde ailesine teslim edilmiştir. Burada, çocuğunuzun bulunmasına, bulunduktan sonraki tedavi ve rutinlerin yapılmasında emeğe geçen, tüm kolluk gücüne, İHH gönüllülerine ve hastanemizin özverili çalışan, hekim ve sağlık personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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