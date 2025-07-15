Kaybolan Alzheimer Hastası: Sabriye Dedeoğlu\'nun Akıbeti Belirsiz

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl 15 Temmuz tarihinde kaybolan alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu, aradan geçen bir yıla rağmen hala bulunamadı. Yakınları, yaşlı kadının akıbetiyle ilgili umutla bekleyişini sürdürüyor.

Olay, 2024 yılı 15 Temmuz günü öğle saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Uzun süre haber alamayan ailesi, endişe içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yapılan incelemeler sonucu Dedeoğlu'nun Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana doğru yöneldiği tespit edildi. Bu bilgi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde ormanlık alanda günlerce arama yaptı. Bölge defalarca taranmasına rağmen, 15 Temmuz 2024 tarihinden bu yana Sabriye Dedeoğlu'ndan herhangi bir iz veya bilgiye ulaşılamadı. - MUĞLA